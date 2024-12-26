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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Genel Kurulu'nda Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri yapıldı.

Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler yine gergin anlara sahne oldu.

Görüşmeler esnasında AK Parti ile DEM Parti arasında çıplak arama yapıldığı iddiaları üzerinden tartışma yaşandı.

TBMM YİNE KARIŞTI

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "bazı şüpheli ve tutuklulara, emniyette ve cezaevlerinde çıplak arama yapıldığını" öne sürdü.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

Tartışma sırasında AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

"YARIN ÖBÜRGÜN SİZE DE ÇIPLAK ARAMA YAPARLAR"

Gergerlioğlu, "Sayın Özlem Zengin bana defalarca karşı çıktı ve şu anda kendisi de çok iyi biliyor ki çıplak arama yıllardır bu ülkede var. Tarih onu yalanladı, beni haklı çıkardı. Ben AK Partili vekillere söylüyorum yarın öbürgün muhalefete düşersiniz, size de çıplak arama yapılabilir. Ben o sırada, 'dün bunlar susuyordu' demem sizin uğradığınız o mazlumiyete de karşı çıkarım. İnsan haklarının önemini anlayın." ifadelerini kullandı.

HER KONUŞMADA ADIMI ZİKREDİYOR: PSİKOLOJİK TEDAVİYE İHTİYACI VAR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise bu sözler üzerine, "Eğer mümkün olsa 6284'le ilgili başvuru yapacağım kendisiyle ilgili çünkü kürsüde yaptığı her konuşmada muhakkak adımı zikrediyor. Ben çıplak arama yok derken bundan yıllar evvel 2019 yılında Uşak'ta bir hadise yaşandı. Bu hadisede yeni bir FETÖ yapılanması vardı. Bu FETÖ yapılanmasının iddiası tutuklanan genç kadınların tamamen soyularak, mevzuata uygun olmadan şu anda tam arama denen bir şey var kaldırılmasını tartışalım. O kadınlar hiçbir zaman üzerlerinde hiçbir şey kalmadan aranmadılar. Ben o zaman demiştim ki, 'onurlu bir insan böyle bir arama varsa bunun için bir yıl beklemez'. Söylediğim her kelime o zaman da doğrudur, şimdi de doğrudur" ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu kürsüye yönelirken Zengin, "Kendisini bir sapık ilan ediyorum, psikolojik tedaviye ihtiyacı var" dedi.

"SAPIKÇA VE TAKINTILI BİR TAVIR"

Gergerlioğlu, "Özlem Zengin bana yönelik 'sapık' kelimesi sarfetti. Haksızlığı ortaya çıkınca ona buna hakaret eden bir insan. Uşak'ta o kadınlar beraat etti. Suçlu olsa bile hiçkimseye çıplak arama yapılmaz. Şu anda Filistin meselesinde de Kürtlere de çıplak arama yapılıyor. Ben haklıyım bunun bedelini cezaevinde kalarak da vekilliğimi düşürerek de ödedim" dedi.

Zengin ise, "Bu beyefendi olmayan şahsın kesinlikle hukuki bir ehliyeti yok. Bu kürsüye her geldiğinde Özlem Zengin demek sapıkça bir tavırdır, takıntılı bir tavırdır. İstediğiniz yasal yola başvurun" ifadelerini kullandı.