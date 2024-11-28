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Haber Merkezi

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürüyor...

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı.

CHP'DEN BİR PROVOKASYON DAHA

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı salona almama provokasyonuna girişen CHP'li milletvekilleri, bu kez yeni bir provokasyonla gündemde.

BASINA SANSÜR UYGULANIYOR YALANI

CHP’li milletvekilleri, Adalet Bakanlığı'na ilişkin protesto edecek malzeme bulamayınca bu kez kameraların içeriye alınmadığı yalanına başvurdu.

Komisyona basın mensupları alınmasına ve bütün haber kameralarının çekim yapmasına rağmen CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve diğer CHP’li milletvekilleri, ‘Basının çekmesine izin verilmiyor’ diyerek provokasyon yaptı.

ÇEKİM SÜRDÜ

CHP’li vekiller, "Sansür yapılıyor" yalanını atarken bile kameralar ve bazı milletvekilleri ile danışmanlarının telefonla çekimleri devam etti.

9 KAMERA ÇEKİM YAPIYORDU

CHP'li vekillerin provokasyona kalkıştığı konuda tartışmalar sürerken, komisyon salonunda 9 adet kameranın çekim yaptığı ortaya çıktı.

MUŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, yeni bir uygulamanın olmadığını, kameramanların ve foto muhabirlerinin çekim yaptığını, muhabirlerin içeri alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bu sırada bazı CHP milletvekilleri ile MHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

ARA VERİLDİ

Daha sonra Komisyon Başkanı Muş, oturuma ara verdi.

Aranın ardından Adalet Bakanı Tunç, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.