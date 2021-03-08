TBMM'de torba kanun teklifi için mesai başlıyor

Yeni haftada torba kanun teklifi ve uluslararası anlaşmalar ele alınacak. Teklife göre yap-işlet-devret projelerine ilave teminat verilecek

Meclis Genel Kurulu, 9 Mart Salı günü toplanıyor...

Toplantılarda mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

YAP İŞLET DEVRET PROJELERİNE EK TEMİNAT

İhalesi 15 Mart 2020'den sonra yapılmış ancak uygulama sözleşmesi imzalanmamış yap-işlet-devret projelerinde özel bütçeli kuruluşun yanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da borç üstlenim anlaşmasında taraf olabilecek.

TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmesi süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak.

İNTERNET ALTYAPILARI

Teklifle, mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılması teşvik edilecek.

GEBE HAYVANLARIN KESİLMESİ

Nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilecek ve bu hayvanlar karantina altına alınacak.