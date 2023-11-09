TBMM'de Yargıtay kararı mesaisi! Danışma Kurulu toplanıyor Yargıtay'ın, AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği karara yönelik uygulamama karından sonra başlayan tartışmalar nedeniyle TBMM Danışma Kurulu 17.00'de toplanacak.

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Ankara'da yargı kararları gündemde...

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili ihlal kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı.

Daire, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için karar örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

TBMM Danışma Kurulu toplanacak

Bu karar, Ankara'da tartışmaların başlamasına neden oldu.

Muhalefetten yükselen 'hukuk darbesi' eleştirilerinden sonra TBMM'de toplanma kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebi sonrasında yapılan açıklamada TBMM Danışma Kurulu'nun, Başkan Numan Kurtulmuş başkanlığında sat 17.00'de bir araya geleceği bildirildi.