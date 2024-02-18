TBMM'de yeni haftanın gündemi 8. Yargı Paketi olacak TBMM'de 8. Yargı Paketi'nin görüşmeleri 20 Şubat Salı günü Adalet Komisyonu'nda başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nda sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta sağlık alanında düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri sürdürülecek.

İlk 14 maddesi kabul edilen teklife göre sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek, yan dal uzmanlığını teşvik etmek için tavan ücret artırılacak, normal doğumun özendirilmesi için ebelerin görev tanımı güncellenecek.

Turist Rehberliği Meslek Kanunu değişiyor

Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin de bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor.

Teklife göre sanat tarihi ve arkeoloji mezunlarının turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak.

Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistin artması nedeniyle bu bölge dillerini bilen rehber adaylarına yönelik teşvik edici düzenlemeler yapılacak.

Adalet Komisyonu'nda salı günü 8. Yargı Paketi görüşülecek

8. Yargı Paketi'nin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri 20 Şubat Salı günü başlayacak.

Teklife göre makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddialarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) önce Tazminat Komisyonu'na başvurulacak.

Düzenleme ile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz yolu açılacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil suç olarak düzenlenecek.

Emekli bayram ikramiyesine ilişkin düzenleme

Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de 8. Yargı Paketi'nde yer aldı.

Meclis'te salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.