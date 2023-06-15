TBMM'de Yeni Yasama yılının ilk Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirildi Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nın ilk Başkanlık Divanı toplantısına TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ile katip üyeler katıldı.

AA

Türkiye yüzyılı için yeni Yasama üyelerini seçti...

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'de yeni başlayan dönemin Meclis Başkanı oy çokluğuyla Numan Kurtulmuş oldu.

Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem Başkanlık Divanı üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ardından Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 1. Yasama Yılı'nın ilk Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Divan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, TBMM başkanvekilleri, TBMM idare amirleri ile katip üyeler katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıdaki konuşmasında, Meclis Başkanlık Divanı'nın, Cumhuriyetin de 100. yılı olması dolayısıyla önemli bir yasama döneminde görev yapacağını belirtti.

"Türkiye hedefine ulaşmaya katkı sunacağımızı ümit ediyorum"

Türkiye'nin, bu yüzyılda büyük mesafeler kaydettiğini hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

Önümüzde hep birlikte gerçekleştirmek durumunda olduğumuz yeni hedeflerimiz, ülkülerimiz, varmak istediğimiz noktalar var. Bunu gerçekleştirmek de milletin seçtiği Meclis olarak en büyük sorumluluk TBMM'nin üzerinde.



Bu süreçte hepimiz elimizden gelen bütün gücü kullanarak, milletin bize verdiği yasama ve denetleme görevini en iyi şekilde yaparak güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya katkı sunacağımızı ümit ediyorum.

"TBMM, halkın kendisinden beklediği görevi yerine getirecektir"

Yasama faaliyeti süresince demokratik olgunluk içinde bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: