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TBMM'de yoğun mesai başlıyor: Emekliye 5 bin lira ikramiye gündemde

TBMM'de yoğun mesai başlıyor: Emekliye 5 bin lira ikramiye gündemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde bu hafta 86 maddelik torba yasa teklifi olacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek teklifte çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödemeye ilişkin düzenleme de yer alıyor