TBMM'de yoğun yeni yıl mesaisi: Sağlık alanında düzenlemeler gündemde

AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yılın gelişi ile birlikte tatile girmişti.

7 Ocak tarihinde sonlanacak tatilin ardından Meclis, yeni yıla yoğun bir mesai ile başlayacak.

Salı günü yapılacak ilk toplantının ana hatları da belli oldu.

Meclis'in yeni yılın ilk toplantısında sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak.

MECLİS'İN GÜNDEMİ SAĞLIK ALANINDA DÜZENLEMELER

Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve devlet memurlarına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu toplanmama kararı almıştı.

Genel Kurul, haftalık çalışmasına 7 Ocak Salı günü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşerek başlayacak.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Teklife göre; yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Daha fazla klinik araştırma yapılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek teklifle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak.

SİGORTA PRİM İNDİRİMİ 4 PUAN OLARAK UYGULANACAK

Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri, yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanacak.

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ'NE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerini tamamlanmasının ardından Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre de meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademi'ye atanabilecek.

Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek.

Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak.

DEM PARTİ, AK PARTİ YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Ankara Üniversitesi'nden akademisyenleri dinleyecek.

Öte yandan DEM Parti heyeti, yarın AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.

Heyet; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer parti yöneticileriyle görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.