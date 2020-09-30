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    TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı

    Karara göre, Meclis'te Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.
    • DHA
    • 30.09.2020 - 11:57
    • Güncelleme : 30.09.2020 - 11:57
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    TBMM'de ziyaretçi yasağı uzatıldı

    Koronavirüs salgınıyla mücadelede tedbirler devam ediyor.

    Tedbirler kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesi ve eklentilerine ziyaretle ilgili daha önce alınan yasağa ilişkin kararın süresi uzatılmıştı.

    ZİYARETÇİ YASAĞI 31 EKİM'E UZATILDI

    Son karara göre, önlemler doğrultusunda ziyaretçi yasağının 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

    Buna göre, Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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