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TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar

Her 23 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da TBMM başkanlık koltuğu çocuklara devredildi. Özel oturumda Mustafa Şentop'un Özgür Özel'e muhalefet şakası kahkahalara neden oldu.