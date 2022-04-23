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    TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar

    TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar

    Her 23 Nisan'da olduğu gibi bu yıl da TBMM başkanlık koltuğu çocuklara devredildi. Özel oturumda Mustafa Şentop'un Özgür Özel'e muhalefet şakası kahkahalara neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 13:37
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    TBMM'nin açılışının 102'nci yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ile kutlanıyor.

    Anıtkabir ve 1. Meclis'teki törenlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu gerçekleştirildi.

    Oturumda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitabından sonra koltuğunu devretmek üzere başkan değişimi için önergeyi okuttu.

    Oylamada red oyları güldürdü

    Değişim önergesinden sonra başkan ve katip üyelik için belirlenen küçük misafirlerin isimleri oylamaya sunuldu.

    Oylamada başkan adayı için meclis sıralarında oturan çocuklardan red oylarının kalkması gülüşmelere neden oldu.

    TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar VİDEO

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #1

    Şentop'tan Özel'e: Muhalafet her yerde

    Mustafa Şentop, hayır oyu için el kaldıran çocukları görünce sıralarda oturan CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel'e sataştı.

    Gülerek, "Özgür Bey bakın muhalefet her yerde var" demesi Genel Kurul'da kahkahalara neden oldu.

    Oylamanın ardından Havva Dilay Gülez TBMM Başkanı olarak Şentop'un koltuğuna oturdu.

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #2

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #3

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #4

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #5

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #6

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #7

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #8

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #9

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #10

    TBMM deki 23 Nisan özel oturumunda eğlenceli anlar #11


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