TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik: Oturuma ara verildi Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. Sözlü tartışmaların uzaması üzerine birleşime 15 dakika ara verildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

Kadın cinayetlerine değindi

CHP adına kürsüye gelen Muğla Milletvekili Gizem Özcan, konuşmasında kadın cinayetlerine değindi.

Özcan "İş cinayetlerinde 142 kadın hayatını kaybetti." dedi.

Özcan'ın ardıdan AK Parti grubuna dönerek "Tabii siz gülersiniz." ifadesini kullandı.

Özlem Zengin tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Özcan'ın yanlış konuştuğunu belirterek Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'dan müdahale etmesini istedi.

Bunun üzerine AK Parti Grubu'ndan alkışlar ve tepki sesleri yükseldi.

AK Parti grubu Genel Kurul'u terk etti

Genel Kurul'da sözlü tartışmalar ve bağırışmalar yaşandı. Sonrasında AK Parti grubu Genel Kurulu'u terk etti.

Birleşime verilen 15 dakikalık aranın ardından AK Parti milletvekilleri kürsünün önüne geçerek protesto düzenledi.