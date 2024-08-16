Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi karıştı...
Can Atalay için toplanan oturumdaki gerilimli hava, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüye gelip konuşmaya başlamasıyla tırmandı.
Şık'ın kürsüde, "Sizde hiç utanma yok" sözlerinden sonra AK Parti sıralarından tepki yükseldi.
YUMRUK SONRASI SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ
AK Partili Alpay Özalan ve Ahmet Şık arasında yumruklu kavga çıktı. İlk yumruğu Alpay Özalan'ın attığı belirtildi.
Yaşanan kavga sonrası meclis sıralarında görüntülenen Ahmet Şık'ın yüzünde çizikler olduğu görüldü.
Şık'ın özellikle gözünün alt tarafındaki uzun kırmızı çizgi dikkati çekerken, gergin olduğu da gözlerden kaçmadı.
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