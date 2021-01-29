TBMM'deki partilerin milletvekili sayısı

CHP'de yaşanan son istifaların ardından Meclis'te sandalye dağılımı yeniden şekillendi.

Millet İttifakı cephesinde milletvekillerinden istifa haberleri gelmeye devam ediyor.

Son olarak CHP'li İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti.

MİLLET İTTİFAKI'NDA İSTİFA DEPREMLERİ

Üç vekilin, Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddia ediliyor.

Geçen yıl kasım ayında İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İyi Parti’den ihraç kararını iptal etmişti.

MECLİS YENİDEN ŞEKİLLENDİ

İstifaların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısı yeniden şekillendi.

Buna göre, CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü. Seçimlerin ardından TBMM'ye 43 milletvekili ile giren İyi Parti'nin vekil sayısı, peş peşe yaşanan istifaların ardından 37'ye geriledi.

Birinci parti konumundaki AK Parti'nin 289 milletvekili bulunuyor. MHP'yi 48 vekil temsil ediyor. Cumhur İttifakı, toplamda 337 milletvekiliyle Meclis'te yer alıyor.

TBMM'DE MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

"AK Parti: 289, CHP: 135, HDP: 56, MHP: 48, İyi Parti: 37, Demokrat Parti: 2, Türkiye İşçi Partisi: 2, Büyük Birlik Partisi: 1, DEVA Partisi: 1, Demokratik Bölgeler Partisi: 1, Saadet Partisi: 1, Yenilik Partisi: 1, Bağımsız Milletvekili: 10."

3 milletvekili CHP'den istifa etti ViDEO