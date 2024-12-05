TBMM'deki Yenidoğan Komisyonu'nda muhalefet vekillerinin skandal ifadeleri

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TBMM'de Yenidoğan Komisyonu toplantısı başladı.

Bugün 13:00’de başlayan toplantıda ana muhalefet milletvekilleri bir dizi skandal müdahaleye imza attı.

CHP MİLLETVEKİLİ KOMİK DURUMA DÜŞTÜ

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, görsel basının salonda bulunması gerektiği, İngiltere’de böyle bir şey olsa görsel basının takip edeceği, aslen İngiltere’de Yenidoğan gibi bir bebek ölümü olamayacağını söyledi.

Özer’in sözünü kesen AK Parti Elazığ milletvekili Erol Keleş, Türk sağlık sisteminin küçük gösterilmeye çalışılmasına itiraz ettiğini; daha yakın zamanda İngiltere’de büyük bir Yenidoğan skandalı yaşandığını ve çok sayıda bebeğin hayatını kaybettiğini vurguladı.

CHP'Lİ VEKİL ÖZEL HASTANELERDEN SORUMLU MÜDÜRLÜKTEN HABERDAR DEĞİL

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise Yenidoğan Komisyonuna Bakanlık adına gelen hiçbir ismin Özel Hastanelerle bağlantılı olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Buna karşılık Sağlık Bakanlığı’nın tüm Özel Hastanelere ilişkin iş ve işlemleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden yaptığı ve bizzat Genel Müdür Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu’nun toplantıda hazır bulunduğu öğrenildi.

MUHALEFET GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜ

Saadet Partisi’nin grup kurabilmesi için transfer olan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Yenidoğan Komisyonu olarak özel Meclis Araştırma Komisyonu girişinde konuştu.

Kasap, Sağlık Bakanlığı tarafından Meclis özel araştırma komisyonuna katılan listeyi yeterli bulmadığını ifade ederken ‘Mesela Kamu Hastaneleri Genel Müdürü burada ne arıyor, konu özel hastaneler, ne alakası?’ var şeklinde konuştu.

Buna karşılık CHP adına Araştırma komisyonuna davet edilmesi istenen 55 kişilik listede 11. sırada Kamu Hastaneleri Genel Müdürü olduğu öğrenildi.

Halen sosyal medya ünvanında ‘CHP Kütahya Milletvekili’ ünvanını kulanan Ali Fazıl Kasap’a CHP milletvekillerinin itiraz ettiği görüldü.