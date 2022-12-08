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    TBMM'deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası

    TBMM'deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası

    İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün yaralandığı kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a 38 bin lira ceza verildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 15:44
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    5 Aralık'ta TBMM bütçe maratonuna başladı.

    12 gün sürecek maratonun daha ilk gününde gerilimli bir havaya girildi.

    Sık sık tartışmalarla bölünen görüşmeler daha ikinci gününde yumruklu kavgaya sahne oldu.

    Yumruklu kavgada 1 vekil hastanelik oldu

    Çıkan kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın parmağındaki yüzük nedeniyle kafası açılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.

    Kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Örs'ün kalbi elektroşok ile yeniden çalıştırıldı.

    TBMM deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası #1

    Önce kınama ve oturuma katılmama cezası

    Genel Kurul'u karıştıran bu olayınardınan vekillerin de cezaları belli oldu.

    AK Parti'li Zafer Işık’a Örs’e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki birleşime katılmama cezası verilirken İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a da hakaretleri nedeniyle kınama cezası verildi.

    Buna ek olarak kavgaya karışan isimlere para cezası da uygulandı.

    TBMM deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası #2

    Yokuş'a 19, Işık'a 38 bin lira ceza

    Meclis İç Tüzüğü'ne göre, kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesiliyor.

    Bu kapsamda İyi Partili Yokuş’un maaşından 19’ar bin lira, AK Partili Işık’tan ise maaşının üçte ikisine karşılık gelen 38 bin lira kesilecek.

    TBMM deki yumruklu kavgaya karışan vekillere para cezası #3

    Toplam 95 bin lira ceza

    Diğer yandan yaşanan tartışmalarda CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e de hakaret ettiği gerekçesiyle HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da “Sizin partiniz ve bakanlığınız mı iffetsiz?” sözleri nedeniyle kınama ve 19'ar bin lira ceza verildi. Böylece vekillere toplamda 95 bin lira ceza verilmiş oldu.


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