TBMM'den ortak 'Filistin' bildirisi TBMM'de tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin yayınlanan ortak bildiride "Sivil yerleşim yerlerinin vurulması uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir" denildi.

ensonhaber.com TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'un gündemi ise Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar oldu. Görüşmelerin ardından Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin imzasıyla Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalara ilişkin ortak bir bildiri yayınlandı. "Filistin ve İsrail'i barış müzakerelerine başlamaya davet ediyoruz" Bildiride "Sivil yerleşim yerlerinin vurulması uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir. Filistin ve İsrail'i, kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz" ifadeleri vurgulandı.