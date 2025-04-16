TBMM'de Sırrı Süreyya Önder arası

Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi ve 12 saat süren ameliyatın ardından tedavi altına alındı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, siyasilerden de peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Sırrı Süreyya Önder için "geçmiş olsun" mesajı yayınlandı.

"YENİDEN ARAMIZDA OLACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Meclis Genel Kurulu saat 14.00'te birleşimi açarken Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, sözlerine Önder'e geçmiş olsun dileyerek başladı.

Önder'in rahatsızlığı nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Karaca, "Önder bu milletin direnişini sanatla, kültürle, Meclis kürsüsünden yoğurmuş birisidir. Onun yeniden aramızda olacağımıza inancımız tamdır, umudumuz güçlüdür." dedi.

Ardından tek tek söz alan grup başkanvekilleri de Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun mesajlarını iletti.

KURUL ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle Meclis'te, oturumlara 2 gün ara verildi.

Komisyonların ise çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.