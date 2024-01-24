TBMM'nin İsveç kararı dünyada yankı buldu TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO üyeliğine onay veren teklifin kabul edilmesi uluslararası basında ses getirdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

55 milletvekili teklife 'ret' oyu verirken 4 milletvekili 'çekimser' oy kullandı.

TBMM'nin onayı dünya basınında

ABD merkezli Associated Press (AP), TBMM'den çıkan kararı, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önemli bir engeli kaldırdı" başlığıyla görürken CNN International ise son dakika olarak duyurduğu habere, "Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliği teklifini onayladı" başlığını attı.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onayladı" başlığını kullandı.

"Artık yalnızca Macaristan'dan yeşil ışık alınması gerekiyor"

Fransız Le Monde gazetesi haberinde, "İsveç'in NATO'ya adaylığı Türk milletvekilleri tarafından 287 'evet' ve 55 'hayır' oyuyla kabul edildi. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Yunan Kathimerini gazetesi ise "İsveç'in NATO'ya katılmasına evet" başlığıyla servis ettiği haberinde TBMM'nin İsveç'e yeşil ışık yaktığını yazdı.