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TBMM'ye güvercin girdi
TBMM Genel Kurul salonuna girerek etrafta uçuşan güvercin, görenleri şaşırttı.
- AA & Ensonhaber
- 22.04.2021 - 09:29
- Güncelleme : 22.04.2021 - 10:12
TBMM Genel Kurulu, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi.
Genel Kurul salonunda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken o sırada ise ilginç bir an yaşandı.
Çalışmaların devam ettiği esnada içeriye bir güvercin girdi.
Meclis'te uçarak milletvekillerinin de dikkatini çeken güvercinin o anları fotoğraflandı.