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    TBMM'ye güvercin girdi

    TBMM Genel Kurul salonuna girerek etrafta uçuşan güvercin, görenleri şaşırttı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.04.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:12
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    TBMM'ye güvercin girdi

    TBMM Genel Kurulu, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi.

    Genel Kurul salonunda grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken o sırada ise ilginç bir an yaşandı.

    Çalışmaların devam ettiği esnada içeriye bir güvercin girdi.

    Meclis'te uçarak milletvekillerinin de dikkatini çeken güvercinin o anları fotoğraflandı.

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