TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
AA

TBMM'de gündem yoğun..

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

DOSYADA YER ALAN 7 İSİM

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş,

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir