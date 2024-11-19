TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

AA
TBMM'de gündem yoğun..
CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile 2 bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tezkereler Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
DOSYADA YER ALAN 7 İSİM
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar
DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş,
Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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