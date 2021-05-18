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    TBMM’yi su bastı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, kalorifer borusunun patlaması sonucu, koridoru su bastı. Kaloriferdeki arıza onarılırken, koridordaki su tahliye edilerek temizlendi.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 14:36
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 14:46
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    TBMM’yi su bastı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ana binasında, muhalefet kulisinin olduğu bölümden halkla ilişkiler binasına giden tünelin giriş kısmındaki kalorifer borusu patladı.

    Bunun sonucunda koridorun bir kısmı sular altında kaldı.

    ARIZA ONARILDI

    Meclis Temizlik İşleri Dairesi ekipleri, su baskınına müdahale etti.

    Kaloriferdeki arıza onarılırken, koridordaki su tahliye edilerek temizlendi.

    TBMM’yi su bastı #1

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