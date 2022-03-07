TCDD 180 tren işçisi alıyor! Tren işçisi (makasçı) alımı başvurusu ve şartları

180 personel alımı yapacağını açıklayan TCDD, başvuru şartlarını da paylaştı. Peki TCDD 180 işçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? Tren işçisi alımı şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), geçiçi işçi alımı yapacağını duyurdu.

TCDD'de çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara İŞKUR aracılığıyla yeni işçi alımı yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni yatırımlarıyla ulaşım ağını genişleten TCDD, personel ihtiyacını İŞKUR'a kamu iş ilanı vererek sağlıyor.

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise, TCDD 180 işçi alımı başvuruları ve şartlarına dair detayları araştırıyor.

Peki TCDD 180 tren işçisi alımı başvuruları ne zaman? Tren işçisi başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartları...

TCDD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 180 tren teşkil işçi alımı yapacağını duyurdu.

7 Mart 2022 Pazartesi günü başlayan TCDD işçi alımı başvuruları, 11 Mart 2022 Cuma günü sona erecek.

İstihdam edilecek personelin geçici süreyle en az 5 yıl olacak.

TCDD 180 TREN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TCDD işçi alımı Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet sitesindeki 'Açık İş İlanları' başlığı altında yapılacak.

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD www.tcdd.gov.tr web sitesinde duyurular bölümünde yayımlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır. Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır.

İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.