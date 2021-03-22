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- TCDD seferleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları
TCDD seferleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 09:49
202 yılının Mart ayından itibaren hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgını, ulaşımı da es geçmedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında TCDD seferleriyle ilgili kısıtlama kararı alınmıştı.
TCDD seferlerinin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, 'TCDD seferleri ne zaman başlayacak, hangi TCDD tren hatları seferlere başladı?' sorularına yanıt aramaya başladı.
Peki, TCDD seferleri başladı mı, ne zaman? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları
TCDD SEFERLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Koronavirüs yayılımının önüne geçmek için kısıtlanan TCDD seferleriyle ilgili yeni karar belli oldu. Pandemi nedeniyle seferleri durdurulan TCDD kapsamında bazı tren hatları tekrar ulaşıma başlayacak.
TCDD internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle uzun süredir sefer yapamayan TCDD trenleri tekrar seferlere başlayacak. Yakın - Orta mesafedeki şehirler arasında koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.
Yolcu talebinin yoğun olduğu Ankara - İstanbul arasında YHT sefer sayısı da 22 Mart’tan itibaren 10’a çıkıyor.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bölgesel trenlerde, yolcuların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk etmeleri için her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular,ın HES kodu ibraz etmeleri zorunlu kılındı. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkın hizmetine sunuldu. Bu anlamda, yolcuların sosyal mesafeyi koruması ve el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor.
20 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK TCDD TREN SEFERLERİ
Koronavirüs salgını sebebiyle TCDD'ye sefer kısıtlaması getirilmişti. TCDD’nin resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, TCDD seferleri 20 Mart 2021 tarihinden itibaren başladı.
Kapıkule-Halkalı
Adapazarı-Pendik
Ankara-Polatlı
Zonguldak-Karabük
Basmane’den Ödemiş Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye
Aydın- Denizli-Söke
Manisa-Alaşehir
Eskişehir-Afyonkarahisar
Eskişehir-Kütahya
Mersin-Adana
Mersin-İslahiye
Mersin-İskenderun
Sivas-Divriği
Erzincan-Divriği
Kars-Akyaka “Batman-Diyarbakır arasında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart’ ta seferlerine başlayacak.
YÜKSEK HIZLI TREN SEFER SAYISI ARTTIRILDI
Ankara-İstanbul-Ankara arasında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22.03.2021 tarihinden itibaren 10‘a çıkarıldı. Ankara’dan saat 12.00'da, Söğütlüçeşme’den saat 12.20’de hareket edecek yüksek hızlı trenler Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.