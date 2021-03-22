TCDD seferleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları

TCDD seferleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle TCDD seferlerine de kısıtlama getirilmişti. Trenle seyahat etmek isteyenler, kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ediyor.

202 yılının Mart ayından itibaren hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgını, ulaşımı da es geçmedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında TCDD seferleriyle ilgili kısıtlama kararı alınmıştı.

TCDD seferlerinin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar, 'TCDD seferleri ne zaman başlayacak, hangi TCDD tren hatları seferlere başladı?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, TCDD seferleri başladı mı, ne zaman? 2021 Sefere başlayan TCDD tren hatları

TCDD SEFERLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs yayılımının önüne geçmek için kısıtlanan TCDD seferleriyle ilgili yeni karar belli oldu. Pandemi nedeniyle seferleri durdurulan TCDD kapsamında bazı tren hatları tekrar ulaşıma başlayacak.

TCDD internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Covid-19 salgını sebebiyle uzun süredir sefer yapamayan TCDD trenleri tekrar seferlere başlayacak. Yakın - Orta mesafedeki şehirler arasında koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri, 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

Yolcu talebinin yoğun olduğu Ankara - İstanbul arasında YHT sefer sayısı da 22 Mart’tan itibaren 10’a çıkıyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bölgesel trenlerde, yolcuların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk etmeleri için her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular,ın HES kodu ibraz etmeleri zorunlu kılındı. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkın hizmetine sunuldu. Bu anlamda, yolcuların sosyal mesafeyi koruması ve el hijyenine dikkat etmesi gerekiyor.

20 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK TCDD TREN SEFERLERİ

Koronavirüs salgını sebebiyle TCDD'ye sefer kısıtlaması getirilmişti. TCDD’nin resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, TCDD seferleri 20 Mart 2021 tarihinden itibaren başladı.

Kapıkule-Halkalı

Adapazarı-Pendik

Ankara-Polatlı

Zonguldak-Karabük

Basmane’den Ödemiş Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye

Aydın- Denizli-Söke

Manisa-Alaşehir

Eskişehir-Afyonkarahisar

Eskişehir-Kütahya

Mersin-Adana

Mersin-İslahiye

Mersin-İskenderun

Sivas-Divriği

Erzincan-Divriği

Kars-Akyaka “Batman-Diyarbakır arasında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart’ ta seferlerine başlayacak.

YÜKSEK HIZLI TREN SEFER SAYISI ARTTIRILDI

Ankara-İstanbul-Ankara arasında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22.03.2021 tarihinden itibaren 10‘a çıkarıldı. Ankara’dan saat 12.00'da, Söğütlüçeşme’den saat 12.20’de hareket edecek yüksek hızlı trenler Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.