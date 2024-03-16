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TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı’na geldi

TCG Anadolu, 18 Mart törenleri için Çanakkale Boğazı’na geldi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek olan geçit töreni kapsamında ‘TCG Anadolu’, Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen provalara katıldı.