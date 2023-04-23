TCG Anadolu, İstanbul Boğazı’nda seyretti Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi dron ile görüntülendi.

İHA

Türkiye'nin, TCG Anadolu heyecanı sürüyor...

Dünya’nın ilk SİHA gemisi olan Türkiye’nin de en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı.

79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği gemi, bugün limandan demir aldı. TCG Anadolu, İstanbul Boğazı’nda bir süre seyretti.

İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntü

Geminin bugün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e doğru seyretmesi planlanıyor.

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan geçerken kendisini izleyen vatandaşları selamlayacak.

Dolmabahçe Ofisi'nde çocukları kabul edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seyrine başlayan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu selamlayacak.

TCG Anadolu'nun özellikleri neler?

TCG Anadolu gemisi özellikleri yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamalara göre araç güvertelerinde 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 13 tank, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak bulunuyor. Yani gemi toplamda 94 araç taşıyabilmekte.

Ayrıca TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter ya da 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği bilgisi de yer aldı.

Söz konusu açıklamalara göre hangarda da 19 helikopter ya da 30 SİHA taşınmış olabilecek. TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane de bulunuyor. Sağlık konusunda başarılı olduğu bilinen gemide 2 ameliyathane de yer almakta.

TCG Anadolu'nun diğer özellikleri ise şöyle:

Geminin azami yüksekliği: 58 metre

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Maksimum süratı: 21 knots

Hareket siası: 9.000 mil

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 tane savaş uçağı

Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 tane T-129 Atak