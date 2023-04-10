TCG Anadolu Gemisi vatandaşların ziyaretine açılacak TCG Anadolu Gemisi teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, envantere katılan geminin İstanbul Sirkeci'ye getireleceğini ve vatandaşların ziyaretine açılacağını söyledi.

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Savunma sanayiinde en üst ligde olan Türkiye, bir eserine daha kavuştu.

Mavi Vatan'da ve denizlerdeki hakimiyetimizi korumak amacıyla üretilen TCG Anadolu Gemisi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girdi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı üyesi diğer partilerin genel başkanlarının da katıldığı törenle hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TCG Anadolu vatandaşların ziyaretine açılıyor

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu Gemisi ile ilgili vatandaşlara bir müjde verdi.

Erdoğan, TCG Anadolu'nun İstanbul Sirkeci'de vatandaşların ziyaretine açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, "Buradan milletime bir haberi de duyurmak istiyorum. TCG Anadolu'yu Sirkeci'de halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, TCG Anadolu gemimizi gezsin, dolaşsın. Milletçe de TCG Anadolu ile gururlanma imkanı verelim." dedi.

TCG Anadolu Gemisi'nin özellikleri

Öte yandan TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

Güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek

Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.