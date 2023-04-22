TCG Anadolu gemisini görmek için kilometrelerce kuyruk oluştu

İHA

Türkiye'nin gururu olan milli projelerin halka yaşattığı sevinç görülmeye değer anlar yaşatıyor.

Donanmanın hizmetine giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyenler, Sarayburnu'na akın ediyor.

Bayram tatilini, içinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmeye ayıran vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na uzun kuyruklar oluşturdu.

Çocukların bayramlık kıyafetleriyle gemiyi ziyaret etmek için sabırsızlıkla bekledikleri görüldü.

Gemiyi görmek için ziyarete gelen Burhan Delibalta, şunları söyledi:

Kızımla birlikte bayramı kutluyorum hem de milli gurur kaynağımız olan gemimizi görmeye geldik. Kızıma bu gururu yaşatmak için buradayım. Sıraya girdik, sıramız geldiğinde göreceğiz. Gemimizin milli ve yerli olması bizi daha çok gururlandırıyor. Dış ülkelerin yapmış olduklarını gördüğümüzde, imrenerek bakıyorduk, şimdi kendi gemimiz olduğu için daha gurur duyuyoruz.