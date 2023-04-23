TCG Anadolu göğüs kabarttı! Boğaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam verdi 23 Nisan faaliyetleri kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe açıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve halkı selamladı.

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Türk halkının savunma sanayisindeki adımlarla göğüsü kabarmaya devam ediyor.

Dünyanın ilk SİHA gemisi, aynı zamanda Türkiye'nin de en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve halkı selamladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında Boğaz geçişi yapan TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve halka selam verdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

Sabah saatlerinde Saray Burnu'ndan demir alan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve Çimariva ile selamını tamamladı.

TCG Anadolu, Karadeniz'e doğru yol alıyor...

Peki, Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren TCG Anadolu'nun özellikleri neler?

Yerli savaş gemisi için yapılan açıklamalara göre, araç güvertelerinde 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 13 tank, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak bulunuyor. Yani gemi toplamda 94 araç taşıyabilme kapasitesine sahip.

Helikopter ve SİHA kapasitesi

TCG Anadolu gemisinin uçuş güvertesinde 10 helikopter ya da 11 adet SİHA konuşlandırılabileceği biliniyor.

Söz konusu açıklamalara göre hangarda da 19 helikopter ya da 30 SİHA taşınmış olabilecek.

Gemi içerisinde tam teşekküllü hastane

TCG Anadolu gemisinde tam teşekküllü hastane de bulunuyor. Sağlık konusunda başarılı olduğu bilinen gemide 2 ameliyathane de yer almakta.

Bir diğer yandan geminin boyunun ve genişliğinin 232x32 metre olduğu biliniyor.

Geminin azami yüksekliği: 58 metre

Ağır yük garajı: 1.410 m²

Hafif yük garajı: 1.880 m²

Gemi havuzu: 1.165 m²

Maksimum süratı: 21 knots

Hareket siası: 9.000 mil

Hangar: 900 m²

Uçuş güvertesi: 5.440 m²

Savaş uçağı kapasitesi: 6 tane savaş uçağı

Taarruz helikopteri kapasitesi: 4 tane T-129 Atak

Yapımına 2015'te başlandı

Öte yandan proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları üzerine 2015 yılında yapılmaya başlandı.

2019’un Mayıs ayında denize indirilen gemi, Haziran 2022’de deniz kabul testlerine başladı.

TCG Anadolu Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de en az 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti, ana üs desteği gerekmeksizin kendi lojistik desteği ile kriz bölgelerine sevk edebilecek kapasitede.