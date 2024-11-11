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AA & Ensonhaber

Türk savunma sanayiinin göz bebeklerinden TCG Anadolu ile TCG Derya, Mavi Vatan'da bir ilke daha imza attı.

DENİZDE AKARYAKIT VE KATI YÜK İKMAL ETTİLER

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisinin, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz açıklarında gerçekleştirilen faaliyete yönelik fotoğraflara da yer verildi.

DENİZDE DAHA UZUN SÜRELİ GÖREVLER ARTIK MÜMKÜN

Gerçekleştirilen bu faaliyet ile Deniz Kuvvetleri gemilerinin karaya dönmeden uzun süreli görevlere çıkmaları sağlanmış oluyor.



DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ

"TCG Anadolu", üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın ilk SİHA gemisi' konumunda.

Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.

"TCG Anadolu", üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın 'ilk SİHA gemisi' olacak.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA

Gemideki silah sistemleri, savaş yönetim sistemi, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip sistemi, elektro-optik arama sistemi, lazer ikaz sistemi, torpido savunma sistemi, radarlar, muhabere sistemleri, seyir sistemleri, bilgi dağıtım sistemleri yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

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DOĞAL AFETTE YARDIM GÖREVİ

Gemi, gerektiğinde, doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatlarında tıbbi destek sunabilecek.

231 METRE UZUNLUĞUNDA

"TCG Anadolu", 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor.

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HAVUZA 1'ER TANK TAŞIYAN 4 ÇIKARMA GEMİSİ GİRİYOR

Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip "TCG Anadolu"nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor.

27 ZIRHLI AMFİBİ HÜCUM ARACI

Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

İKİ AMELİYATHANESİ VAR

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, 1223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

TCG DERYA

Denizde katı ve sıvı ikmal yapabilen TCG Derya gemisinin uzunluğu 194.8 metre, genişliği ise 24.4 metre.

Geminin kullanım alanları lojistik ulaştırma, komuta-kontrol, istihbarat toplama, arama ve kurtarma olarak sıralandı.

Ayrıca olası doğal afetler sırasında yardım sağlayabilme kapasitesine sahip gemi, insani tahliye ve yardım konusunda da rol oynayabilecek.

Geminin özellikleri