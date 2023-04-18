TCG Anadolu önünde yoğunluğa mikrofon uzattık: Gazoz kapağı yapamıyorduk ya Savunma Sanayiiye yeni katılan TCG Anadolu Sarayburnu Sahili'nde ziyaretçilerin yoğun ilgisini alırken, vatandaşlar "Gazoz kapağı yapamıyorduk ya, bu bizim gururumuz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye sandığa giderken bir yandan da milli projeleriyle gururlanıyor...

Otomobil,teknoloji, ulaşım ve ekonomi alanlarında çeşitli projeler hizmete alındı.

Türkiye, son 15 günde ardı ardına hizmete giren projelerin açılış törenlerine tanık oldu.

Yapılan projeler arasında savunma sanayi ise dünya basınında en büyük yankı yaratan projelerden oldu.

Bunlar biri de dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu.

Askeri gemi 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.

8 bin 720 kişi ziyaret etti

Vatandaşların büyük ilgi duyduğu milli gemi ise ziyarete açılmasının ardından yoğun ilgi gördü.

Saat 13.00 itibarıyla başlayan ziyaretler 18.00'de sona erdi. TCG Anadolu ilk günde 8 bin 720 kişi tarafından ziyaret edildi.

Sokağın ve vatandaşa yurdun her köşesinde mikrofon uzatan Ensonhaber ekibi bu kez ise TCG Anadolu Gemisi'nin önünde vatandaşla bir araya geldi.

"Gazoz kapağı yapamıyorduk ya"

Ziyaretini gerçekleştiren vatandaşlar duygularını aktararak şu ifadeleri kullandı:

Bu millet bu ülkede 20 senedir yapılmayanları görmüyorsa Allah’a havale ediyorum. Gazoz kapağı yapamıyorduk ya. Biz de aydın değiliz ama milletimizi seviyoruz görmezden gelemeyiz.

"Muhalefet gelse yapacağı tek şey bunları durdurmak"

Bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

Muhalefet gelse yapacağı tek şey bunları durduracak emeklilere iki üç lira verecek. Bunu milletin bilmesi lazım yok İmamoğlu mu yok Kılıçdaroğlu mu 8 başlı başkan oldu.

"Milli olan her burada bunlarla gururlanır"

Bir başka vatandaş ise şöyle dedi: