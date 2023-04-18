TCG Anadolu'da görev alacak araçlar belli oldu Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu halkın ziyaretine açıldı. İşte TSK'nın envanterine giren TCG Anadolu'da, hizmet verecek olan araçlar...

ensonhaber.com

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, denizlerde Türkiye'nin gücüne güç katacak olan TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan TCG Anadolu'da görev alacak olan araçlar ise merak konusuydu.

İşte dünyanın ilk SİHA gemisinde hizmet verecek olan araçlar:

Bayraktar Kızılelma

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Bayraktar Kızılelma, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı unvanını taşıyor.

Bayraktar Kızılema'nın özellikleri

• 5 Saat Havada Kalış Süresi

• 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

• 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

• 0.6 Mach Seyir Hızı0.9 Mach Maksimum Hız

• 30.000 Feet Operasyonel İrtifa

• 500 nm Görev Yarı Çapı

• Otomatik İniş ve Kalkış

• Düşük Görünürlük

• Yüksek Manevra Kabiliyeti

• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

• AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Bayraktar TB-3

Baykar şirketi tarafından geliştirilen, Muharip İnsansız Uçak Sistemi Bayraktar TB-3, TCG Anadolu gemisiyle birlikte görev yapacak. TCG Anadolu'dan kalkış yapacak olan uçak, bu sayede menzil sınırını oldukça genişletmiş olacak.

Bayraktar TB-3'ün özellikleri

• 14 Metre Kanat Açıklığı

• 8.35 Metre Uzunluk

• 2.6 Metre Yükseklik

• 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

• 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

• 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

• 24+ Saat Havada Kalış Süresi

• Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

• Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

• Otomatik İniş ve Kalkış

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)

Havuzlu çıkarma gemisinde konuşlanmış birliklerin, zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak üzere üretilen ZAHA, TCG Anadolu ile birlikte görev alacak.

ZAHA çıkarma operasyonlarında hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkartılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra bir zırhlı muharebe aracı ya da zırhlı personel taşıyıcı gibi görev yapabiliyor.

ZAHA'nın özellikleri

• Uzunluk: 8.3 metre

• Genişlik: 3.3 metreYükseklik: 3.8 metre

• Güç Grubu: Dizel motor, otomatik şanzıman, 20 ton/bg

• Ağırlık: Tam yüklü 30 ton

• Hareket Kabiliyeti: %40 yan, %60 meyil tırmanma

• Dik Engel Aşabilme: 90 cm

• Hendek Aşabilme: 2 metre

• Operasyon Kabiliyeti: Deniz Durumu 4 dahil

• Sürat: Karada 70 km/s; Suda 7 knot (12 km/h)

• Mürettebat ve Personel Kapasitesi: 3 Mürettebat (nişancı, sürücü ve komutan) ve 18 deniz piyadesi

• Zırh: Yüksek balistik ve mayın korumasına sahip alüminyum gövde

• Su Jeti: 2 Adet

• Silah Sistemleri: ÇAKA UKK [Uzaktan Komutalı Kule – 40 mm OBA ve 12.7 mm Ağır MT], (bazı araçlarda MKE üretimi TAMKAR Mayınlı Sahalarda Geçit Açma Sistemi)

• Ek Özellikler: Suda devrilince kendiliğinde düzelebilme, hidrolik arka rampa, sis perdesi üretebilme kabiliyeti, KBRN dayanımı.

Atak helikopteri

TCG Anadolu'ya konuşlandırılması beklenen bir diğer hava aracı olan Atak Helikopteri, hâli hazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılıyor.

Atak helikopterinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılması bekleniyor. TCG Anadolu'da görev yapması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan AH-1W Super cobranın yanı sıra Atak-2 helikopterinin de deniz versiyonunun üretilmesi için çalışmalar başladı.

Atak helikopterinin özellikleri

• Maksimum hızı : 278 km/s (151 knot)

• Azami servis irtifası : 6.096 m (20.000 ft)

• Görev yüklü irtifa : 3.048 m (10.000 ft)

• Tırmanma hızı : 14,0 m/s (2.750 ft/min)

• Azami Güç/Ağırlık Oranı : 550 hp/tn

• Maksimum havada kalma süresi : 3 sa. (3 h)

• Maksimum menzil : 561 km (303 nm)

• Ek yakıt tanklı menzil : 1000 km (540 nm)

• Motor : 2 x LHTEC CTS800-4A[23]

• Motor gücü : 2 x 1361 shp (2 x 1014 kW)

• Uzunluk : 13,64 m

• Yükseklik : 3,96 m

• Ana rotor çapı : 11,90 m

• Boş Ağırlık : 2.900 kg (6.400 lbs)

• Mürettebat : 2

• Azami kalkış ağırlığı : 5.000 kg (11.023 lbs)

• Azami silah yükü : 1.200 kg (2.600 lb)

• Kanatlarda yer alan silah bölmeleri : 4 x 300 kg (4 x 661 lbs)

• Yakıt kapasitesi : 750 kg

Aviyonikler

• Merkezi Kontrol Bilgisayarı (Çift)

• Tam Sayısal 4-eksenli Uçuş Kontrol Sistemi

• 2 x Çok işlevli Ekran (Pilot ve Yardımcı pilot)

• Hava taşıt gösterim sistemi

• Bütünleşik Ataletsel Seyrüsefer Sistemi ve GPS

• Sayısal uçuş haritası

• Uçuş veri sistemi

• Radar yükseklikölçer

• VHF/UHF alıcısı

• Yüksek Frekans alıcısı

• IFF Transponder

• Ses şifreyici / Frekans sektirici

• Görüntü veri linki

• Pasif ve aktif karşı önlemler ile DAS paketi

Donanımlar

• Görev Yönetim Sistemi

• Lazer mesafe bulucu ile hedef bilgi toplama EO / planlayıcı, FLIR ve CCTV

• Silah balistik yörünge işleme

• Gece görüşü (Kaska ekli görüş sistemi)

• Acil durum yer belirleme vericisi

• Harici ek yakıt tankları

• Bağlantı kesici

• Buzlanma algılayıcısı

• Kızılötesi baskılayıcıları

Hürjet

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreninde, Hürjet'in TCG Anadolu'da kullanılmasının planlandığını söylemişti.

Hürjet, hafif taaruz uçağı olarak kullanılacak.

Hürjet'in özellikleri

• Uzunluk: 13,6 m

• Kanat açıklığı: 9,5 m

• Yükseklik: 5,1 m

• Kanat alanı: 35 m2

• Itki: 17.600 Ib

• Servis tavanı: 13.700+ m/ 45.000+ ft

• Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

• Tırmanma oranı: 39.000 fpm

• Menzil: 2200+ km

• Yük Kapasitesi: 2721 kg

• Azami hız: 1.4 Mach

• G limitleri: +8g / -3g

Altay tankı

TCG Anadolu'nun tank operasyonu testlerine de katılan Altay tankı, gemide görev alacak milli araçlardan biri olarak yerini aldı.

TCG Anadolu, güvertesinde 13 adet tank taşıma kapasitesine sahip. Bu kapasite bazı düzenlemeler ile arttırılabilir. Ayrıca TCG Anadolu, 1 adet tank taşıma kapasitesine sahip LCM gemilerinden de 4 taneye kadar taşıyabilecek.

Altay tankı özellikleri

• Mürettebat: Dört Ana silah: 120 mm 55 kalibre yivsiz

• Motor gücü: 1.500 beygir

• Maliyet (tahmini): 5.4 milyon $

• Azami hız: 70 km

Dünyada bir ilk: İnsansız deniz araçları TCG Anadolu'ya konuşlanacak

TCG Anadolu, dünyanın ilk SİHA gemisi olmasının yanında başka bir ilke daha imza atmak için hazırlanıyor.

MİR, Sancar, Marlin, Ulaq gibi insansız deniz araçlarının TCG Anadolu'ya konuşlandırılması bekleniyor.

TCG Anadolu'nun ıslak bölümlerinde konuşlandırılması beklenen İDA/SİDA'lar ile gemi dünyada bir başka ilke imza atmış olacak.

MİR'in özellikleri

• Çok uzun süre denizde kalabilme

• Esnek görevlendirme

• Çok çeşitli algılayıcı ve haberleşme

• İHA ve SİHA ile haberleşme

• Yüksek sürat ve manevra yetenekleri

• Deniz harbinin çok farklı türlerinde silahlı olarak görevlendirilebilme

• Müttefik komuta merkezleri ile ortak çalışabilme

Marlin'in özellikleri

• Elektronik taarruz ve destek yeteneği sayesinde dünyada bir ilk

• 12.7 mm top, hafif torpido, güdümlü füze

• Kırlangıç ve Martı gibi elektro-optik keşif gözetleme sistemleri

• Yaklaşık 36 knot hız

ULAQ'ın özellikleri

• Mürettebat: yok

• Gövde uzunluğu: 11 m

• Faydalı Yük Kapasitesi: 2000 kg

• Silah Yükü: UMTAS, ÇAKIR, L-UMTAS ve Cirit

• Azami hız: 80 km/h (35 kts)

• Menzil: 400 km

• Haberleşme menzili: 200 km

• Keşif ve Gözetleme

• Suüstü Harbi

• Hava Savunma Harbi

• İstihbarat/Elektronik Harp

• Denizaltı Savunma Harbi

Sancar'ın özellikleri

• Tam boy: 12.7 m

• Deplasman: 9 ton

• Maksimum hız: 40 kts

• Seyir siası: 400 deniz mili

• Silah sistemi: 2×2 UMTAS / L-UMTAS – 12,7 mm makineli tüfek (STAMP-2)

• SATCOM

• Otonom görev

• Su Üstü Harbi

• Asimetrik Harp

• Sahil Güvenlik Görevleri

• Kıyı & Sahil Bölgelerinde Operasyon Kabiliyeti

• Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadele

• Keşif ve Müdahale, Arama ve Kurtarma operasyonlarına destek

• Sınır Kontrolü

• İHA, SİHA, TİHA ile ortak harekat

• Seyir radarı

• Çarpışma önleyici sistem