TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisi üretilecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü (DPO), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda, TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlıyor.

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AA

Türkiye, savunma sanayiinde artık kendi uçağını, kendi gemisini, kendi silahını üretebilen bir ülke oldu.

Geçtiğimiz yıllarda milli uçak gemimiz olan TCG Anadolu üretilmişti. Şimdi bir yenisi daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine katılmak üzere tasarlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bulunan Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğü (DPO), kapılarını basın mensuplarına açtı.

Tersane Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin​​​​​​​ ile DPO Müdürü Doç. Dr. Mühendis Albay Hakan Uçar, tersanede ve Dizayn Proje Ofisi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DAHA BÜYÜK MİLLİ UÇAK GEMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifi ile Deniz Kuvvetleri'nin caydırıcılığını, güç aktarım yeteneğini artırmak ve ülke savunmasını daha etkin yapabilmek amacıyla "Milli Uçak Gemisi Projesi" yürütülüyor.

TCG Anadolu'dan daha büyük bir milli uçak gemisinin tasarımı, DPO'da yapılıyor. İspanya Donanmasına bağlı Juan Carlos I gemisi model alınarak tasarlanan TCG Anadolu'nun yüzde 70'i yerli üretimle inşa edilmişti. Şimdi ise DPO'da tasarlanan yeni milli uçak gemisinde bu oranın artırılması hedefleniyor.

11 KİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Konsept tasarım aşamasında olan gemide, yerli ve milli insanlı ve insansız hava araçlarının konuşlandırılması planlanıyor. Bu amaç doğrultusunda havacılık sektöründe ileri gelen Baykar ve TUSAŞ firmaları ile çalışmalar yapılıyor.

Fizibilite çalışması yapılan yeni milli uçak gemisi için Deniz Kuvvetlerinin farklı birimlerinden uzman personelin de katılımıyla DPO bünyesinde, 110 kişilik Uçak Gemisi Çalışma Grubu oluşturuldu. Çalışma Grubu, uzmanlık alanlarına göre alt gruplara bölünerek konsept tasarıma başladı.

Halihazırdaki teknolojik kazanım dikkate alınarak gemiden kalkış-iniş yapabilecek hava araçları ile pist geometrisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)