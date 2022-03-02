TCG Anadolu’nun deniz testleri başladı

Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak olan TCG Anadolu için geri sayıma geçildi.

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki yatırımları her geçen gün artıyor

Ülkemizin yerli ve milli uçak gemisi olarak görev alacağı belirtilen Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG-Anadolu için de geri sayım başladı.

Envantere girdiğinde Türk Donanmasının amiral gemisi olacak TCG Anadolu, envantere giriş öncesinde test faaliyetleri için denize açıldı.

Dün İstanbul Tuzla’daki Sedef Tersanesi’nden denize açılan gemi, başarıyla gerçekleştirilen testin ardından tekrar tersaneye döndü.

Geminin inşa edildiği Sedef Tersanesi’nden yapılan açıklamada, “Tersanemizde inşa edilen TCG Anadolu, rıhtımdan demir bölgesine açığa çıkarılmış, başarıyla gerçekleştirilen testin ardından tekrar tersanemize dönüş yapmıştır.” denildi.

GURUR DUYMAMAK ELDE DEĞİL

Uçak gemisiyle ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından gemiyle ilgili, “Taşıyacağı yeni nesil SİHA’larla ordumuzun stratejik caydırıcılık kabiliyetine muazzam katkı sağlayacak, Türk Donanması’nın en büyük gemisi TCG-Anadolu envantere girmeye hazırlanıyor. Şu resme bakıp gurur duymamak elde değil!" ifadelerine yer verdi.

DENİZ KUVVETLERİNİN AMİRAL GEMİSİ: TCG ANADOLU

8 yıl önce yapımına başlanan ve inşası tamamlanan TCG Anadolu, Türkiye'nin ilk Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olacak.

Özellikle klasik uçak gemilerinden farklı ve işlevsel olan TCG Anadolu; 12 F-35 savaş uçağı, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip olacak. Bunun yanı sıra içerisinde zırhlı araçlar ile tank da taşıyabilecek.

MAVİ VATAN'IN GÜVENCESİ

MİLGEM projelerinin en büyüğü olan 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu, aynı zamanda tam donanımlı bir yaşam alanı. Günlerce kesintisiz olarak yol alma kapasitesine sahip olan gemi ile TSK gücüne güç katacak.

Özellikle deniz sınırlarındaki güvenlik alanını daha da genişletecek olan Türkiye, sınır ötesinde gerçekleştirdiği devriye faaliyetlerindeki tehlike durumlara, üzerindeki mütevazı ordu ile anlık olarak müdahale edebilecek.