TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! 2 günde toplam 22 bin 971 kişi ziyaret etti Yerli olarak üretilen dünyanın ilk SİHA gemisi tamamlanmasının ardından ziyarete açılmasıyla iki günde 22 bin 971 kişi tarafından ziyaret edilerek yoğun ilgi gördü.

İHA

Türk halkına gurur kaynağı eserlerinden biri daha envantere girdi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün 13.00 itibariyle Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açıldı.

Dün, gün boyunca gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi bugün de devam etti.

Sarayburnu Limanı'nın sahile yakın noktadaki girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu.

İki günde 22 bin 971 kişi ziyaret etti

İkinci gün ise 14 bin 251 vatandaşın ziyaret etti. Böylece gemiye gelen toplam ziyaretçi sayısı 22 bin 971'e ulaşmış oldu..

23 Nisan tarihine kadar açık

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih’te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Türk donanmasının en büyük savaş gemisi

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metre kare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.

27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.