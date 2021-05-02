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    TCG Gediz fırkateyninde Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri

    Eğitim, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterlerle gerçekleştirildi.
    • AA
    • 02.05.2021 - 16:11
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    TCG Gediz fırkateyninde Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri

    Türk Silahlı Kuvvetleri, eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

    Bu kapsamda, TCG Gediz fırkateyninde helikopterlerle "Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen eğitimle ilgili açıklama yaptı.

    BAKANLIKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

    Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz fırkateyninde, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterler ile 'Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi." ifadelerine yer verildi.

    TCG Gediz fırkateyninde Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri #1

    TCG Gediz fırkateyninde Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri #2

    TCG Gediz fırkateyninde Müşterek İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri #3

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