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TCG Nusret Müze Gemisi, KKTC'de halkın ziyaretine açılıyor

TCG Nusret Müze Gemisi, KKTC'de halkın ziyaretine açılıyor Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren ve aslına uygun olarak tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, KKTC'nin Girne Limanı'na demirlendi.