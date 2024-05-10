TCG Nusret Müze Gemisi, KKTC'de halkın ziyaretine açılıyor

AA
Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret Müze Gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde..
Gemi, bugün Girne Limanı'nda ziyarete açılıyor..
Yarına kadar ziyarete açık
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan açıklamaya göre, Girne kentinde liman ziyareti yapacak olan TCG Nusret Müze Gemisi, bugün ve 11 Mayıs'ta saat 9.30-12.30 ve 13.30-17.30 arasında ziyaret edilebilecek.
Bando konseri
Ayrıca yarın 14.00-15.00 saatleri arasında gemi önünde bando konseri icra edilecek.
TCG Nusret Müze Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak adına 2011'de aslına uygun tasarlanarak hizmete girdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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