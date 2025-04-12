TCG VOLKAN, Maldivler'e hibe edildi

DHA

Hücumbot TCG VOLKAN'ın hibe işlemleri için hazırlıklar, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından hızla devam ediyor. Maldivler’e yapılacak transfer, havuzlu taşıma gemisiyle 2025 yılının Nisan-Haziran ayları arasında gerçekleştirilecek. Geminin deniz yoluyla Maldivler’e ulaşmasının ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gönderilecek uzman bir ekip tarafından faaliyete geçirilecek. TCG VOLKAN’ın hibe sürecinin Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor.

MALDİVLİ PERSONEL EĞİTİLECEK

Bununla birlikte, TCG VOLKAN’ın Maldivler Savunma Kuvvetleri envanterine katılacak olmasıyla, gemide görev yapacak Maldivli personel için eğitim süreci de başlatıldı. Türkiye’de gerçekleştirilecek bireysel eğitimler, 7 Nisan ile 9 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geminin Maldivler’de aktif hale gelmesinin ardından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından oluşturulacak eğitim ekibi, tüm mürettebata iki hafta süresince ileri seviye birlik eğitimi verecek.