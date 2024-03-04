TCG Yıldırım Fırkateyni eğitim için Batum Limanı'na demir attı Batum Limanı'na demir atan TCG Yıldırım Fırkateyni, NATO görevi kapsamında Gürcü sahil güvenliğine eğitim verecek.

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AA

Türkiye'nin gururu TCG Yıldırım Fırkateyni, komşu sularında...

Yavuz sınıfı fırkateyn TCG Yıldırım, NATO görevi kapsamında Gürcü sahil güvenliğine eğitim vermek üzere sabah saatlerinde Batum Limanı'na ulaştı.

Limanda düzenlenen karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı, Gürcü halk dansları gösterisi yapıldı.

Törene katılanlar

Törene; Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Tornike Rijvadze, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi Sahil Güvenlik Dairesi Müdürü Ramaz Papidze ile Batum Belediye Başkanı Arçil Çikovani ve gemi mürettebatı katıldı.

"İki ülke için önemli bir gün"

Büyükelçi Orbay, Türk savaş gemisinin Batum ziyaretini değerlendirerek, "Bugün, Türkiye ve Gürcistan'ın savunma ve güvenlik iş birliği için önemli bir gün." dedi.

"Gürcistan'a verdiğimiz desteğin önemli ve somut bir göstergesidir"

Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine güçlü destek verdiğini kaydeden Orbay, "TCG Yıldırım'ın da Batum Limanı'na gelmesi, esasen Gürcistan'a verdiğimiz bu güçlü desteğin önemli ve somut bir göstergesini teşkil etmektedir." dedi.

Orbay, fırkateynin NATO görevi kapsamında 5 gün boyunca Gürcistan'a ait sahil güvenlik botları Dioskuria ve Oçamçire'nin NATO güçlerine akreditasyonuna önemli destek sağlayacağını dile getirdi.

"Gürcistan'ın güvenliği, bizim için öncelikli olmayı sürdürecek"

Gürcistan'ın NATO entegrasyonunu desteklediklerini ifade eden Orbay, "Yakın komşumuz, kadim dostumuz ve stratejik ortağımız Gürcistan'ın güvenliği, istikrarı ve refahı, bizim için öncelikli bir dış politika gündemi olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)