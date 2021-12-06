TCK 316. maddesi nedir? Emekli amirallere iddianame...

Montrö bildirisine imza atan emekli amiraller hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, TCK 316. maddeden ceza istendi. Peki TCK 316. madde nedir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede "Anayasal Düzene Karşı Suç İçin Anlaşma" suçlamasıyla 103 kişi hakkında ceza istendi. TCK'nın 316. Maddesi gereğince 103 amiral için 3 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.

Bu kapsamda TCK 316. madde nedir, neyi kapsıyor merak ediliyor.

TCK 316. MADDE NEDİR?

Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.