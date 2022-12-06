TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Savaşın da etkisiyle yüksek Enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı televizyon canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

"Ocak ve Şubat ayında..."

Dünyada enflasyonun başlıca sorun haline geldiğini söyleyen Kavcıoğlu, "Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak" dedi.



Enflasyonu artıran etkenlerin artık sona erdiğini düşündüğünü aktaran Kavcıoğlu, "Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi. Sürdürülebilir fiyat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak. Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk. Döviz Kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz. Sürdürülebilir fiyat istikrarını inşallah sağlamış olacağız. Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek Enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak" şeklinde konuştu.





"TCMB artık her gün rezerve katkı yapan..."

Kavcıoğlu, dünyada 2022'nin başından bu yana rezervi artan tek merkez bankasının TCMB olduğunun altını çizerek, "Bugün TCMB artık her gün rezerve katkı yapan, çeşitli kaynaklardan rezerv sağlayan bir merkez bankası haline geldi" açıklamasını yaptı.

"Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını oluşturan bir sisteme döndü"

Kavcıoğlu, "Türkiye Ekonomi Modeli felsefesini gerçekleştirme sebebi, cari fazla sağlamak. Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikrarını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor. Türkiye'nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını oluşturan bir sisteme döndü" dedi.

"Bankalarla görüştük"

"Kredilerin istediğimiz alanlara son dönemde istediğimiz gibi gitmediğini gördük" diyen Kavcıoğlu, "Bankalarla bu durumları görüştük. Haziran ve temmuz ayında tedbirleri uygulamaya başladık. Yatırım kredilerin hiçbir kısıtlama yok. KOBİ'lerde de aynı şekilde. Biz üretim yapan firmalara kredi konusunda kolaylık sağlıyoruz" şeklinde konuştu.



