TDK 2024 yılının kelimesini seçti

AA

Türk Dil Kurumu (TDK), Ankara Üniversitesi'nin iş birliğiyle "2024 yılının kelimesi" için oylama başlattı.

Türk Dil Kurumu'nun, Ankara Üniversitesi iş birliğiyle kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği oylamaya yaklaşık 1 milyon kişi katıldı.

BELİRLENEN 7 KELİME OYLAMAYA SUNULDU

TDK'dan yapılan açıklamaya göre, TDK ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen 7 kelime ve kavram, Türk Dil Kurumu internet sitesinde halk oylamasına sunuldu.

OYLANAN KELİMELER

Oylamaya değer bulunan kelimeler "kalabalık yalnızlık", "merhamet", "yabancılaşma", "algoritma", "yozlaşma", "yapay zeka" ve "dijital yorgunluk" olarak belirlendi.

YILIN KELİMESİ: KALABALIK YALNIZLIK

Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı halk oylamasında "2024 yılının kelimesi ve kavramı" olarak "kalabalık yalnızlık" kavramının seçildiği açıklandı.

ÇOKLUK İÇİNDEKİ TEKLİK

Değerlendirme Kurulu, "kalabalık yalnızlık" kavramına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

2024 yılında, insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden 'yalnızlık' ile çokluk ifade eden 'kalabalık' aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir.

"SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL TEKNOLOJİ ARTIKÇA YALNIZLIK YÜKSELİYOR"

Araştırmaların sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi.