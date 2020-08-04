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    TDK, İngilizce tabelalara ilişkin rapor hazırladı

    TDK, İngilizce tabelalara ilişkin rapor hazırladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu'nda, TDK'nın İngilizce tabelalara ilişkin raporu masaya yatırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 09:06
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 09:06
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    TDK, İngilizce tabelalara ilişkin rapor hazırladı

    Meclis'e yeni bir yasa teklifi geliyor.

    Türk Dil Kurumu (TDK), tabelalardaki İngilizce isimlere dair kapsamlı bir rapor hazırladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu'nda masaya yatırılan raporda, İngilizce isimlerin ayıklanarak Türkçe'nin korunması için yasa çıkarılması istendi.

    YASA TEKLİFİ HAZIRLIĞI

    Değerlendirmelerin ardından önümüzdeki yasama döneminde konuya ilişkin yasa teklfiinin, Meclis'e sunulmasına karar verildi.

    İLK İSİM TÜRKÇE OLMALI

    AVM, otel ve lokantalarda İngilizce'nin fazlasıyla kullanıldığına dikkat çekilen raporda; ikinci bir dil olarak İngilizce kullanılabileceği, ancak ilk isimlerin Türkçe olması gerektiğine dikkat çekildi.

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