TDK'dan skandal hareket! Sözlüğe eklenen Türkiyeli kelimesi tepkiler sonrasında kaldırıldı... Türk Dil Kurumu, bugün sözlüğe eklediği Türkiyeli kelimesi ve tanımı ile büyük tepkiler aldı. Türk Milleti'nin sert tepkileri sonrasında Türkiyeli kelimesi sözlükten kaldırıldı.

ensonhaber.com

Bugün birçok sözcükte düzenleme yapan Türk Dil Kurumu, skandal bir olaya imza attı.

Sözcüklerin yazılışlarını değiştiren TDK, sözlüğe yeni eklediği tanım ile Türkiye'de nabızları yükseltti.

Sözlüğe eklenen kelime, "Türkiyeli" oldu...

Türk Milleti'nin en hassas noktası olan konuya tepkiler çığ gibi büyüdü.

"Türkiye'de yaşayan halk..."

Türkiyeli kelimesini sözlüğe ekleyen TDK, tanımı için ise "Türkiye'de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse" notunu düştü.

Tepkiler sonrasında kaldırıldı

Kelimenin sözlüğe eklenmesi yetmezmiş gibi bir de uygun görülen tanım, vatandaşları oldukça öfkelendirdi.

Sosyal mecralarda giderek artan tepkiler sonrasında TDK, Türkiyeli tanımını sözlükten kaldırdı.

Bir başka detay

Ayrıca Türkiyeli tanımına “Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse” yazan TDK’nın, Fransalı kelimesi sorgulandığında “Fransız,” Yunanistanlı sorgulandığına ise “Yunanlı” yanıtının çıkması dikkatlerden kaçmadı.