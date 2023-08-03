TDK'nın 'horon tepmek' değişikliğine Rizeliden tepki: Tepme değil oynamaktır Rizeli Osman Efendioğlu, son zamanlarda tartışılan 'horon oynanır mı, edilir mi, vurulur mu, tepilir mi?' sorusuna atma türkü ile açıklık getirdi. Efendioğlu, ‘horon oynanır’ dedi.

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İHA

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Türk Dil Kurumu (TDK), geçtiğimiz günlerde bazı kelimelerde değişikliğe gitti.

Sözcüklerin yazılışlarını değiştiren TDK, Türkçe Sözlük'ün 12. baskısını yayınladı.

Burada dikkat çeken kelimelerden biri de 'horon vurmak (eski)- horon tepmek (yeni)' oldu.

Sosyal medyada tartışma konusu olan değişikliğe Rizeliler de yorumda bulundu.

'Horon tepilir mi, oynanır mı' tartışması

Bunun üzerine Atma Türkü’nün son ustalarından 90 yaşındaki Osman Efendioğlu, "Horon oynanır mı, edilir mi, vurulur mu, tepilir mi?" tartışmasına atma türkü ile son noktayı koydu.

Efendioğlu horonun oynandığını atma türkü ile ifade etti.

Türkünün sözleri

Efendioğlu, atma türküsünde şu dizelere yer verdi:

Rize’nin horonunun adını değiştiler/ Birisi tepme dedi, orada yerleştiler. Rize horonu tepme arkadaşlar değildir/Eski beri Rize’nin adları da değişir. Ben Rize horonuna, horon oyna diyorum/Tepme denilen şeyi arkadaş bilmiyorum. Dikkat eyle hemşehrim al bizi kameraya/Her zaman bulamazsın sen bizi bir araya/Bir dua edersiniz siz ha bu fukaraya. Oldum 90 yaşında benim işlerim beter/Birkaç türkü söyledim size bu kadar yeter.

"Rize’de horon tepmek diye bir şey yoktur"

TDK’nin yaptığı değişikliğin düzeltilmesi gerektiğini savunan Osman Efendioğlu, şu ifadeleri kullandı: