TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül: Seçimlerden sonra ittifaklar sona erecek

İHA

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine gitmeye hazırlanıyor.

Seçimler öncesi Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs’taki seçimlerin ardından ittifakların sona ereceğini söyledi.

"Türkiye’nin yeniden demokratik parlamenter sisteme geçeceğine inanıyorum." diyen Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

Seçimden hemen sonra AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi başta olmak üzere bir araya gelecekler ve demokratik parlamenter sisteme geçmenin hesaplarını tekrar yapacaklar. TDP olarak bütün partilerin seçmenlerin önüne kendi güçleriyle, kendi projeleriyle, kendi söylemleriyle çıkmasından yanayız. Seçmen, tercih etmediği bir partiye oy vermek zorunda bırakılmamalıdır.