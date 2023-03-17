TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den Çanakkale mesajı: Türkiye'nin önünde kimse duramaz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tarihi Gelibolu Yarımadası'na gitti.
Sarıgül, burada Hisarlık Tepe'de bulunan Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.
"Sık sık ziyaret edilmeli"
108 yıl önce ecdadın bu topraklarda önemli ve büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Sarıgül, Çanakkale'nin, Kocatepe'nin, Malazgirt'in sık sık ziyaret edilmesi gerektiğinin altını çizdi:
"Ecdadımızın mücadelesini gençlere hatırlatmalıyız"
O dönemde ecdadımızın verdiği mücadeleyi gençlere mutlaka hatırlatmalıyız. 'Ya istiklal ya ölüm.' denildi Kocatepe'de. Çanakkale'de de 108 sene önce 'Çanakkale geçilmez.' denildi.
Conk Bayırı denildi ve burada Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşları Anafartalar'da büyük bir mücadele verdiler. O mücadelede düşmanı buradan geçirmediler ve düşmanı püskürttüler.
Sarıgül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile binlerce Mehmetçik'e dua etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini anlattı.
"Türkiye'nin önünde kimse duramaz"
Ecdadın mirasını, değerlerini korumanın önemine işaret eden Sarıgül, şöyle konuştu:
Bayrağımızı, toprağımızı korumak Çanakkale ruhundan geliyor. Çanakkale ruhunu tekrar canlandırabilirsek, Çanakkale'deki o azimli, gayretli verilen mücadelenin ruhunu, milli birliğimizi ve beraberliğimizi yaşarsak inanın ki Türkiye'nin önünde kimse duramaz.