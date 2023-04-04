TDP Genel Başkanı Sarıgül, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nu ziyaret etti Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Maçoğlu, Sarıgül'e ziyareti için teşekkür etti.

AA

Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Aktay ve Ordu il başkanı İlhan Kaya ile kente gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile makamında görüştü.

Kentte yürütülen belediye hizmetlerine ilişkin bilgi alan Sarıgül, Maçoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Maçoğlu da Sarıgül'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, TDP'yi ziyaret edecek

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelecek günlerde TDP'yi ziyaret edeceğini belirtti.

"En doğru aday Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

Sarıgül yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: