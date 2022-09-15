TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, ahiliğin önemine vurgu yaptı

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, 35. Ahilik Haftası kapsamında, ahiliğin anlamına ve önemine değinen bir açıklama yaptı.

Kurduğu Ahilik Teşkilatı ile sosyal hayatı düzenleyen Ahi Evran-ı Veli’yi anmak ve onun ilkelerini yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen "Ahilik Haftası" etkinleri başladı.

18 Eylül'e kadar sürecek etkinlikler ve anma programları kapsamında Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, 35. Ahilik Haftası nedeni ile bir basın açıklaması yaptı.

Ahiliğin sadece bir esnaf teşkilatlanması olmadığını belirten Çalışkan, böylelikle ahlakın kurumsallaştırıldığını söyledi.

"Ahilik, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık idealidir."

"Ahilik, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık idealidir." diyen Çalışkan, ahiliğin özünde kul hakkına riayet, liyakat, çalışmak, helal kazanç ve dayanışma olduğunu ifade etti.

Çalışkan'ın 35. Ahilik Haftası'na ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ahilik, sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Türk Milleti'nin kültürel kodlarında var olan alplik, yiğitlik, teşkilatçılık ve dayanışmacılık özellikleri ile İslâm/fütüvvet ahlâkını yoğurarak insanlığa sunduğu bir hayat nizamı ve aynı zamanda bir medeniyet hareketidir. Kurmuş olduğu eğitim sistemi ve yetiştirmiş olduğu insan tipi ile tesis ettiği idari, iktisadi, sosyal, kültürel, askerî ve ticari sistemde ahlâkı kurumsallaştırarak insanlığa; kapitalist ve sosyalist anlayışların ötesinde yeni bir yol ve yeni bir sistem sunmuştur.

"Ahiliğin evrensel mesajları var"

Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'dir ve merkezi Kırşehir'dir. Ahiliğin özünde; adalet, merhamet, ehliyet, liyakat, çalışmak, helâl kazanç, dayanışma, kul hakkına riayet, dürüstlük, kaliteli üretim, ilim, yardımlaşma ve Hakk'ın rızasını kazanmak için halka hizmet anlayışı vardır. Bu esaslar aynı zamanda Ahiliğin insanlığa sunduğu evrensel mesajlardır. Ahilik, Türk-İslâm medeniyetinin mayasını oluşturan insanlık idealidir.

"Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesini hayata geçirdik"



Ahilik, Türk-İslam dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel birlik ve beraberliğini sağlayacak en önemli yapı taşlarından biridir. Vakıf olarak Ahiliği; imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasını, Osmanlı'nın Cihan Devleti olmasını sağlayan dünyevî ve uhrevî bir sistem olarak tanımlıyoruz. Haz ve hız çağında emperyalizmin kıskacındaki insanlık için de bir ümit olacağına gönülden inanıyor ve bu çerçevede hareket ediyoruz. Ahilik teşkilatı ve bu teşkilatın kurucusu Ahi Evran’ın tanıtılmasına, anlaşılmasına, yaşattığı evrensel değerlerin ve prensiplerin hatırlatılmasına ve günümüz dünyasına ışık tutmasına katkı sağlamak amacı ile 2021-2022 yıllarında Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışması projesini hayata geçirdik.





"5 farklı yaş ve eğitim grubuna yönelik 8 kategoride toplam 13 farklı uluslararası yarışma açtık"



Bu projemiz kapsamında 5 farklı yaş ve eğitim grubuna yönelik 8 kategoride toplam 13 farklı uluslararası yarışma açtık. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova, Özbekistan, Romanya ve Türkmenistan ülkelerinden her yaş grubundan kişiler şiir, resim, masal/öykü, deneme, makale, senaryo, kısa film ve çizgi karakter kategorilerinde eserleri ile yarışmalara katıldılar. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek hazırladığımız kapsamlı Ahilik veri tabanı (www.ahievran.org) sayesinde kişiler yarışmaya katılmadan önce Ahilik ve Ahi Evran ile ilgili tüm kitap, dergi, makale, araştırma tezi, sempozyum bildirisi, belge, resim ve video içeriklere erişme imkânı buldular. Ahiliğin, ülkemiz ve Türk Dünyasının gündeminde devamlı yer alması amacı ile Ahilik veri tabanını düzenli olarak güncellemeyi ve bu yarışmaları düzenli olarak her yıl devam ettirmeyi düşünüyoruz.

"Çocuklarımıza ve gençlerimize daha adil ve müreffeh bir dünya bırakabileceğiz"



Ahilik konusunda her kesimin yaptığı çalışmalar neticesinde, tüm devlet kademeleri ve iş dünyası ile birlikte AHİ Devlet Yönetim Sistemini hayata geçirdiğimiz zaman Büyük Türkiye’nin temelini sağlam bir şekilde atmış olacağız. Medeniyetimizin yeniden inşası sürecinde Ahi Evran Hz.lerinin 'Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir' anlayışı ile hepimiz birlik ve beraberlik içinde çok çalışıp; gayret ve cesaretle, gerçek bir vatansever olarak görevimizi en iyi şekilde yaparsak çocuklarımıza ve gençlerimize daha adil ve müreffeh bir dünya bırakabileceğiz.

Bu vesile ile 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında kutlanan 35. Ahilik Haftasının hem ülkemiz hem de Türk Dünyası için hayırlı ve bereketli geçmesini diler, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım."