TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan: Türkiye adına önemli hedeflerimiz var

Düzenlediği iftar programında konuşan TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, 6 yıl önce kurdukları vakfın kuruluş amacı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV), başkan Abdullah Çalışkan önderliğinde iftar etkinliği düzenledi.

İftarda; gazete, televizyon ve ajansların başkent temsilcileri ile birçok kişi daha yer aldı.

Oruçların açılmasının ardından söz olan Abdullah Çalışkan, ilk olarak 2016’da kurulan vakfın yürüttüğü çalışmaları anlattı.

"Önemli çalışmalar imzalandı"

Çalışkan, Türk dünyası ülkeleri arasında parlamenter düzeyden başlayarak birliği artırmak istediklerini; sosyal, siyasi, ekonomi alanlarında da ikili ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye ve Türk dünyası için önemli bir ekonomik altyapıyı oluşturmayı hedeflediklerine değinen Çalışkan, "Önemli çalışmalara imzalar attık" dedi.

"Vakfımız vatan sevgisine sahip olanların buluşma noktası olacak"

Vakfın amacını hatırlatarak yeni binaya taşınacaklarını da söyleyen Çalışkan, "Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, vatanını ve milletini seven, dürüst, erdemli, ahlaklı ve kendisinden önce vatanını önüne koyacak insanların buluşma noktası olacak." ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının geleceği gençlerde"

Vakfın bünyesinde Türk Dünyası Gençlik Konseyi’ni kurduklarını da duyuran Çalışkan, "Türk dünyasının geleceği gençlerde" vurgusunu yaptı.

Asya ülkelerinden gelen gençlere vakıf içerisinde eğitimler verdiklerini belirten Çalışkan, Türkiye'nin değişik illerine kültürel geziler düzenlediklerini, gençlere çok önem verdiklerini söyledi.