TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan'dan Hakan Fidan paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üç günlük Çin ziyaretinin son durağı, Urumçi ve Kaşgar oldu..
Burada Uygur Türkleri ile bir araya gelen Bakan Fidan, yöresel mağazaları, çarşıları gezerek çocuklarla da bir araya geldi.
Ortaya çıkan samimi karelere Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan'dan bir yorum geldi.
"Hakan Fidan'a yürekten teşekkür ediyorum"
Fidan'ın tüm dünyaya "Kudüs de benim, Doğu Türkistan da benim" mesajı verdiğini belirten Çalışkan, teşekkürlerini iletti.
Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Urumçi ve Kaşgar’ı ziyaret ederek bölgedeki mazlum Türk kardeşlerimizin yüzünü güldüren Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan FİDAN’a, tüm dünyaya “Kudüs de benim Doğu Türkistan da benim” mesajı verdiği için yürekten teşekkür ediyorum.
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